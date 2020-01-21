وظائف إدارية للجنسين في البنك الإسلامي للتنمية
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:
الوظائف الشاغرة :
– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية
شروط التقديم :-
– شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل.
– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.
– مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة.
– مهارات حل المشاكل.
تاريخ التقديم :- متاح من اليوم
رابط التقديم : من خلال الرابط التالي هنا
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