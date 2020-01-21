وظائف إدارية للجنسين في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل.

– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس.

– مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة.

– مهارات حل المشاكل.

تاريخ التقديم :- متاح من اليوم

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي هنا