القضاء البريطاني يُنصف الأمير عبدالله بن مساعد: «شيفيلد يونايتد ملكه بالكامل»

طلال الغامدي(صدى):

أصدر القضاء البريطاني حكمًا بأحقية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود،في ملكية نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي بشكل كامل.

ورفض القضاء البريطاني الاستئناف المُقدم من قبل الملك السابق كيفين مكابي للمشاركة في الملكية.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد اشترى 50% من أسهم النادي الإنجليزي في سبتمبر 2013، عندما كان الفريق في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا، وتضمنت بنود العقد شرطا يمكنه من تملك النادي بشكل كامل وفقا لشروط معينة، من ضمنها التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الهدف الذي تحقق الموسم الماضي، حيث يلعب الفريق حاليا في “البريمييرليج”.