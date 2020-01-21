بلدية العرضية الجنوبية تصادر (93) من المواد الغذائية الفاسدة

حسن الزهراني(صدى):

واصلت بلدية العرضية الجنوبية جهودها الرقابية على المطاعم والمحال التجارية من خلال تنفيذ عدد من الجولات حيث تم ضبط (93)ك من المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية م. محمد العشي أن البلدية نفذت جولات مكثفة على عدد من المطاعم والمحال التجارية بنطاق العرضية الجنوبيةالتابعة لمحافظة العرضيات تم خلالها رصد (23) مخالفة تتعلق بالصحة العامة خلال الزيارات التفتيشية حيث أشار إلى ان الفرق الرقابية أنذرت (16) من المحال المخالفة ومصادرة ٢٨ كغ اطعمة فاسدة و٤٢ كغ خضار تالف و ٢٣ كغ مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأكد م .العشي مواصلة جهود بلدية العرضية الجنوبية بمشاركة الفرق الرقابية بتكثيف الجولات على المعروضات الغذائية ضمن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين.