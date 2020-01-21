أكثر من 16 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن

سعيد العجل(صدى):

قدم مركز طب الأسنان التخصصي خدماته العلاجية لـ16,872 مستفيد لعام 2019 حيث شملت الخدمات المقدمة للمستفيدين علاج جراحة اللثة والجذور وجراحة الوجه والفكين بالإضافة إلى تقويم الأسنان والاستعاضة السنية والعلاج التحفظي.

كما قدم العديد من الخدمات للأطفال وفعل ٢٥ مبادرة توعوية وتثقيفية في المنشآت الحكومية والخاصة بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية تنظيف الأسنان ومراجعة طبيب الأسنان بشكلٍ منتظم، ما لا يقل عن مرتين سنويا وشرح الطرق الصحيحة لكيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة .

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية وتفعيل المبادرات التوعوية لخدمة أفراد المجتمع ورفع معدل الوعي الصحي لديهم.