طرق اكتشاف صلابة الرمال عند القيادة في الصحراء

أميرة خالد(صدى):

يحتاج قائدي المركبات عند الذهاب إلى الصحراء، معرفة طبيعة الرمال التي يسير عليها خاصة سائقى السيارات ذات الدفع الرباعي فهي امور هامة للسائقين خاصة أصحاب سيارات الدفع الرباعي,

وإليكم بعض الإشارات التي تساعد على معرفة طبيعة الرمال وكيفية التعامل معها.

-الرمال المتموجة تشير إلى أنها أكثر تماسكاً من الرمال الناعمة، وتذكر بأن الرمل ذو اللون الأصفر الفاتح يكون بشكل عام أكثر خشونة من الرمل ذو اللون الذهبي الأحمر وتكون القيادة عليه أسهل نوعاً ما.

– عادة ما يكون الرمل المتجمع في الحفر الموجودة أسفل التلال، أو بين التلال الكبيرة رملاً ناعماً جداً لأنه رمل متطاير من أعلى التلال المجاورة، وهذه الحفر الكبيرة تشكل خطورة لأن رمالها ناعمة جداً وتوفر جر أقل للسيارة.

يجب عليك التأكد عند دخولك هذه الحفر من متابعة القيادة ولا تتوقف حتى وصول السيارة إلى منحدرات هذه الحفر، ومن الأفضل متابعة القيادة للخروج نهائياً من الحفرة. في حال كان توقفك على المنحدر بشكل جانبي، يمكنك استخدام طريقة التحرك للأمام والخلف لغاية الخروج من الحفرة.