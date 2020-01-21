بلدي طبرجل يعقد جلسته العادية ويقر إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس

سلطان الهوير (صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل جلسته العادية السابعة والخمسين اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأستاذ عبدالكريم محمد الصبيحه وحضور جميع الأعضاء .

وفي بداية الجلسة رحب بأعضاء المجلس وقدم التعزية لزميلهم عضو الَجلس البلدي الأستاذ صالح قبلان اللغبه في وفاة والده ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبعد ذلك كرم رئيس المجلس رئيس المجلس السابق الأستاذ فرحان هطيلان الشراري ونائب رئيس المجلس الأستاذ صالح قبلان اللغبه والتي انتهت فترت رئاستهم في نهاية الفترة الثانية من الدورة الثالثة للمجالس البلدية ، وقدم لهم الشكر والتقدير على ماقدموه خلال فترة الرئاسة .

بعد ذلك اطلع المجلس على جدول الأعمال وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الأستاذ عبدالله خميس الشراري بأن المجلس أصدر بعض القرارات والتوصيات التالية:-

أقر المجلس الموافقه على إعادة تشكيل لجانه الدائمة حيث تم إعادة تشكيل أربع لجان وهي لجنة المشاريع والاستثمار ، ولجنة الأراضي والتخطيط ، ولجنة البيئة والنظافة ، ولجنة العلاقات والإعلام والتواصل مع المجتمع .

وكذلك تم إصدار قرار بأن يكون المتحدث الرسمي باسم المجلس الأستاذ عبدالله خميس الشراري .

بعد ذلك اطلع المجلس على التقرير السنوي للمجلس وتم اتخاذ اللازم .

كما تم الاطلاع على التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية وتم الإحاطة وإكمال اللازم .