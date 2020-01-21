بالفيديو.. سارة الودعاني تٌثير ضجة بالشبه بينها وبين ابنها

أميرة خالد(صدى):

نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني للمرة الأولى فيديو يظهر ملامح ابنها الصغير عبر “انستجرام”.

وأثار الشبه بين سارة الودعاني ضجة كبيرة حيث بدى يشبه والدته تمامًا بشكل كبير للغاية.

وكانت المربية تحمل الطفل “سعد” بينما كان “الودعاني” تتحدث إليه وتدلله؛ وحقق الفيديو أكثر من 221 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.