فتاة تقع في شر أعمالها بعد سعيها للزواج من إماراتي

أبوظبي(صدى):

وقعت فتاة من جنسية عربية في شر أعمالها بعدما سعت للزواج من شاب إماراتي لتكتشف بعد عقد عقد القران وفوات الأوان أنه ليس إماراتي وإنما مقيم بالإمارات .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الفتاة ” أم ولديها أطفال ” أن الشاب أرسل لها جواز سفر إماراتي مزور وقامت بعقد القران مع أوليائها وعندما ذهبت للقنصلية الإماراتية للتوثيق اكتشفت أنه ليس إماراتياً ، لتلجأ إلى المحكمة .

والأدهى من ذلك أن الفتاة ادعت أنه عاشرها معاشرة الأزواج ما سبب لها أضرار نفسية وجسدية بينما أنكر الشاب معاشرته لها ، وقال أنه اتفق معها على الزواج عرفياً لكنه فوجئ بعقد زواج رسمي ، ولا زالت القضية منظورة أمام القضاء.