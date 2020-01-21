فتاة تقع في شر أعمالها بعد سعيها للزواج من إماراتي
وقعت فتاة من جنسية عربية في شر أعمالها بعدما سعت للزواج من شاب إماراتي لتكتشف بعد عقد عقد القران وفوات الأوان أنه ليس إماراتي وإنما مقيم بالإمارات .
وفي التفاصيل ، فقد أكدت الفتاة ” أم ولديها أطفال ” أن الشاب أرسل لها جواز سفر إماراتي مزور وقامت بعقد القران مع أوليائها وعندما ذهبت للقنصلية الإماراتية للتوثيق اكتشفت أنه ليس إماراتياً ، لتلجأ إلى المحكمة .
والأدهى من ذلك أن الفتاة ادعت أنه عاشرها معاشرة الأزواج ما سبب لها أضرار نفسية وجسدية بينما أنكر الشاب معاشرته لها ، وقال أنه اتفق معها على الزواج عرفياً لكنه فوجئ بعقد زواج رسمي ، ولا زالت القضية منظورة أمام القضاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91596 ] نشر منذ 23 دقيقة
حيالين واكلوا المقلب من بعض .. يستاهلون ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91596 ] نشر منذ 23 دقيقة
حيالين واكلوا المقلب من بعض .. يستاهلون ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53728 ] نشر منذ 5 دقائق
وأنتي ليش تخلينه يعاشرك قبل الزواج
يا
م م ح و ن ه😡