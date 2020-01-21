بالفيديو.. الحزن يُخيم على خادم الحرمين الشريفين خلال الصلاة على الأمير بندر

حمود العنزي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله للصلاة على الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبدالرحمن.

ووثق فيديو لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين للصلاة على الفقيد؛ حيث خيم الحزن عليه وعلى الحاضرين.

كما وثقت صور تقديم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواجب العزاء خلال تواجده في الجامع للصلاة على الفقيد.

وكان الديوان الملكى أعلن اليوم الثلاثاء وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود .