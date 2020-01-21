«الوزراء» يضيف فقرة جديدة في نظام الإقامة المميزة

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم على إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة. وقال المجلس في بيانه أن الفقرة التي إضافتها هي فقرة (3) إلى المادة (11) من نظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440 بالنص الآتي

“يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقا للفقرة (2) من المادة (10) من النظام.

وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة”.