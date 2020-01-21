أحمد السقا ينفعل على مراسل تحدث مع زوجته

القاهرة(صدى):

انفعل الفنان أحمد السقا على مراسل وجه سؤال إلى زوجته مها الصغير على هامش تكريمها بمهرجان “التميز والجودة”.

وسأل المراسل زوجة السقا عن سبب عدم خوضها مجال التمثيل وهل تفكر في التجربة أم لا، لتجيبه بأنها إعلامية ولست ممثلة.

ولم يتمالك السقا نفسه عندما سأله المراسل عن سبب منعه لزوجته من المجال الفني؛ حيث انفعل قائلاً إنه لم يمنعها بل هي لا تريد خوض التجربة.