الإستجابة لمعنفة تستغيث معاملة إخوتها.. وتؤكد «طليقي أكثر من ساندني»

علي القحطاني(صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية مع استغاثة مواطنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعرضت للتعنيف على يد إخوانها وأقاربها .

وأكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم تسلم الحالة وأن العمل جاري على إتمام الإجراءات اللازمة .

وكانت المواطنة قد أطلقت إستغاثاتها مؤكدة أن إخوتها وأقاربها دمروها نفسياً وجسدياً حسب قولها .

وكشفت أن طليقها هو أكثر من وقف بجانبها في ظل محاولات استنزافها مادياً بحجة ولدها ، وأنهم هددوها بالإعتداء عليها قبل أيام ، ليتم التواصل معها .