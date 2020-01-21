الإستجابة لمعنفة تستغيث معاملة إخوتها.. وتؤكد «طليقي أكثر من ساندني»
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية مع استغاثة مواطنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعرضت للتعنيف على يد إخوانها وأقاربها .
وأكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم تسلم الحالة وأن العمل جاري على إتمام الإجراءات اللازمة .
وكانت المواطنة قد أطلقت إستغاثاتها مؤكدة أن إخوتها وأقاربها دمروها نفسياً وجسدياً حسب قولها .
وكشفت أن طليقها هو أكثر من وقف بجانبها في ظل محاولات استنزافها مادياً بحجة ولدها ، وأنهم هددوها بالإعتداء عليها قبل أيام ، ليتم التواصل معها .
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجه هذا الزوج السابق وكثر الله من أمثاله
رااايق[ عدد التعليقات: 7854 ] نشر منذ 1 ساعة
وكشفت أن طليقها هو أكثر من وقف بجانبها في ظل محاولات استنزافها مادياً بحجة ولدها ***!!!!!!
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أيش دخل طليقك فيك من الأساس **!!!!!
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حلوه هذي ** طليقها هو أكثر من وقف بجانبها ** على كذا أنتي تستاهلين كسر رقبة ***!!!
زائر[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 29 دقيقة
تبي ترجع له قامت تسوي مشاكل لاهلها اهلك هم اللي ربوك وكبروك تبي عذر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91602 ] نشر منذ 23 دقيقة
ونعم الرجل الذي هذه فعايله ..