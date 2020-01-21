بالفيديو.. الطلاب يتلقون أول درس للغة الصينية بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

وثقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية من خلال فيديو الدرس التعليمي الأول للغة الصينية.

ونشرت الإدارة الفيديو عبر حسابها على “تويتر”؛ حيث كان من داخل مدرسة الملك عبدالله .

وأظهر الفيديو مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وهو يزور ثانوية الملك عبدالله ؛ للوقوف على بداية تدريس مقرر اللغة الصينية ، فيما يقوم المعلم بنطق بعض الكلمات باللغة الصينية ويقوم الطلاب بالترديد خلفه .