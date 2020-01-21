بالفيديو.. الطلاب يتلقون أول درس للغة الصينية بالمنطقة الشرقية
وثقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية من خلال فيديو الدرس التعليمي الأول للغة الصينية.
ونشرت الإدارة الفيديو عبر حسابها على “تويتر”؛ حيث كان من داخل مدرسة الملك عبدالله .
وأظهر الفيديو مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وهو يزور ثانوية الملك عبدالله ؛ للوقوف على بداية تدريس مقرر اللغة الصينية ، فيما يقوم المعلم بنطق بعض الكلمات باللغة الصينية ويقوم الطلاب بالترديد خلفه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53728 ] نشر منذ 1 دقيقة
チームはACL決勝アルヒラル戦に向けて無事出国しました。ご協力をいただきました鹿島様、川崎様、広島様の選手、関係者、ファン・サポーターのみなさま、そして特異な開催条件下にも関わらず、熱いご声援を送ってくださった浦和レッズのファン・サポーターのみなさま、本当にありがとうございました。
أترجم لكم ولا مايحتاج😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂