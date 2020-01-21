بالفيديو.. ظهور صادم لفنان مصري شهير بعد إصابته بـ«الرعاش»: «بقى يجيلي كوابيس»

القاهرة(صدى):

تعاطف الجمهور مع الفنان يوسف فوزي بعد ظهوره في حوار مع أحد الصحف المصرية وهو يعاني من شلل الرعاش.

وظهر الفنان المصري في الفيديو وهو يرتعش غير قادرًا على الحديث بشكل سليم، مما أثا تعاطف الجمهور معه بعد هذا الظهور الصادم.

وقال يوسف فوزي إنه منذ إصابته بالشلل الرعاش يحلم بكوابيس أثناء النوم، مؤكدًا على أنه لن يعود للتمثيل ىخاصةً أنه أصبح في الـ74 من عمره.

وكشف الفنان المصري عن تلقيه أعمال تمثيلية لتجسيد دور مريض شلل الرعاش، لكنه رفضها لأنه لا يريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر.