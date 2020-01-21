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قصة مؤثرة لمواطن التقى ابنته بعد فراق 17 عام

قصة مؤثرة لمواطن التقى ابنته بعد فراق 17 عام
علي القحطاني(صدى):

نجحت مبادرة “شمل ” في إعادة الأواصر بين أب “مواطن ” وابنته بعد فراق 17 عام إثر خلافات مع مطلقته ترتب عليها منعه من رؤيتها .

وفي التفاصيل فقد خلعته زوجته قبل 17 عام عندما كانت حاملاً في ابنته ، وحاول الأب التواصل مع نجلته مراراً إلا أن عائلة مطلقته رفضت لقائه بابنته وهددته ، ما دفعه للجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة التي انتصرت له .

وروت مصادر مشاهد مؤثرة من اللقاء الأول بين الأب وابنته بعد كل هذه السنوات ، إذ رفضت الفتاة في البداية أن تكشف عن وجهها ، بينما نجح “شمل ” في التأهيل النفسي للفتاة حتى ارتمت في أحضان أبيها واستعادت العلاقة القوية معه .

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بتدشين 19 مركز لمبادرة “شمل ” بهدف تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ، لتعزيز حقوق الأطفال والآباء .


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