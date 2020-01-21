قصة مؤثرة لمواطن التقى ابنته بعد فراق 17 عام
نجحت مبادرة “شمل ” في إعادة الأواصر بين أب “مواطن ” وابنته بعد فراق 17 عام إثر خلافات مع مطلقته ترتب عليها منعه من رؤيتها .
وفي التفاصيل فقد خلعته زوجته قبل 17 عام عندما كانت حاملاً في ابنته ، وحاول الأب التواصل مع نجلته مراراً إلا أن عائلة مطلقته رفضت لقائه بابنته وهددته ، ما دفعه للجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة التي انتصرت له .
وروت مصادر مشاهد مؤثرة من اللقاء الأول بين الأب وابنته بعد كل هذه السنوات ، إذ رفضت الفتاة في البداية أن تكشف عن وجهها ، بينما نجح “شمل ” في التأهيل النفسي للفتاة حتى ارتمت في أحضان أبيها واستعادت العلاقة القوية معه .
الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بتدشين 19 مركز لمبادرة “شمل ” بهدف تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ، لتعزيز حقوق الأطفال والآباء .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53755 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدهم ويهنيهم ببعض😭