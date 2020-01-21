شاب إماراتي يزور قبر أمه فيُدفن بجوارها
في واقعة مؤثرة ، توفي شاب إماراتي بعد زيارته لقبر والدته التي توفيت قبله بـ 3 أشهر فقط .
وفي التفاصيل ، فقد تعرض شاب من رأس الخيمة لحادث سير بعد خروجه من المقابر أدى لإصابته بشكل خطير ، ولم تنجح المستشفى في إنقاذه، ليتوفى على الفور ويدفن بجوار والدته .
وأثارت الواقعة تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا قصته التي كشفت عن إرتباطه الشديد بوالدته ، إذ كان يواظب على زيارة قبرها اسبوعياً حتى لحق بها بعد أيام قليلة ، داعين الله تعالى أن يشملهما برحمته .
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14859 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم جميع🤲
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91606 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ..
.. الله يرحمهما برحمته الواسعه ويسكنهما جناته ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53755 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يغفر لهم ويرحمهم