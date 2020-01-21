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شاب إماراتي يزور قبر أمه فيُدفن بجوارها

شاب إماراتي يزور قبر أمه فيُدفن بجوارها
أبوظبي(صدى):

في واقعة مؤثرة ، توفي شاب إماراتي بعد زيارته لقبر والدته التي توفيت قبله بـ 3 أشهر فقط .

وفي التفاصيل ، فقد تعرض شاب من رأس الخيمة لحادث سير بعد خروجه من المقابر أدى لإصابته بشكل خطير ، ولم تنجح المستشفى في إنقاذه، ليتوفى على الفور ويدفن بجوار والدته .

وأثارت الواقعة تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا قصته التي كشفت عن إرتباطه الشديد بوالدته ، إذ كان يواظب على زيارة قبرها اسبوعياً حتى لحق بها بعد أيام قليلة ، داعين الله تعالى أن يشملهما برحمته .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 91606 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله ..

.. الله يرحمهما برحمته الواسعه ويسكنهما جناته ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..

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