شاب إماراتي يزور قبر أمه فيُدفن بجوارها

أبوظبي(صدى):

في واقعة مؤثرة ، توفي شاب إماراتي بعد زيارته لقبر والدته التي توفيت قبله بـ 3 أشهر فقط .

وفي التفاصيل ، فقد تعرض شاب من رأس الخيمة لحادث سير بعد خروجه من المقابر أدى لإصابته بشكل خطير ، ولم تنجح المستشفى في إنقاذه، ليتوفى على الفور ويدفن بجوار والدته .

وأثارت الواقعة تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا قصته التي كشفت عن إرتباطه الشديد بوالدته ، إذ كان يواظب على زيارة قبرها اسبوعياً حتى لحق بها بعد أيام قليلة ، داعين الله تعالى أن يشملهما برحمته .