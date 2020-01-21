نائب إيراني يعد بـ 3 ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب

وكالات(صدى):

أعلن نائب إيراني عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نقلت رويترز عن وكالة أنباء الطلبة “إسنا”.

نسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله “بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب.

لم يوضح حمزة عمن صدر هذا القرار، علمًا أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من يناير.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن “يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.