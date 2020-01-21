بالفيديو.. صحفي أمريكي يفضح بنك قطر الإسلامي: «يمولون الإرهاب»

ماجد القزيز(صدى):

وجه صحفي أمريكي تم خطفه في سوريا وأطلق سراحه، الإتهام إلى بنك قطر الإسلامي بتمويل الإرهاب في المنطقة.

وأوضح الصحفي الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن بنك قطر الإسلامي يوفر الدعم الكامل والتمويل لجبهة النصرة وحليفتها تنظيم أهل الشام في سوريا؛ لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضاف: “علمت عن تورط بنك قطر بعد عودتي للديار بسنين، واكتشفت فظاعة ما يقومون به”.

ولفت الصحفي الأمريكي إلى أن بنك قطر الإسلامي لديه سياسة معلنة وسياسة غير معلنة لضمان عدم الكشف عن تورطه.