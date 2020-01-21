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«التجارة» تحذر من مخالفات شائعة في لوحات المحلات الخارجية

«التجارة» تحذر من مخالفات شائعة في لوحات المحلات الخارجية
علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة التجارة والإستثمار من التلاعب بلوحات المحلات التجارية وتضمينها معلومات غير صحيحة بهدف جذب المستهلكين ، مما يعد غش للمستهلك وإخلال بقواعد المنافسة في السوق المحلي .

وأوضحت “التجارة ” أبرز المخالفات الشائعة في اللوحات الخارجية للمال التجارية على النحو التالي :

1- التلاعب بحجم الإسم لغرض التضليل .

2- تضمين علامة تجارية غير مملوكة وغير مصرح بها .

3- اضافة اسم غير مملوك وغير مطابق للإسم التجاري .

بينما أكدت أنه يمكن تغيير حجم نوع النشاط إذا لم يكن بغرض التضليل ، كما تركت تحديد الكيان سواء شركة أو مؤسسة لحرية صاحب النشاط التجاري .


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