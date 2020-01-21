شاب يفجر حبيبته بقنبلة يدوية بعد رفض أهلها له

دمشق(صدى):

أقدم شاب سوري يبلغ 23 عامًا على تفجير حبيبته بقنبلة يدوية مما أسفر عنه مقتلهما معا.

وفجر الشاب نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة حنان عبد الله أبو فخر ، أمس الاثنين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد؛ حيث كانت عائدة من الجامعة عندما مرت بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر الذي يقع بالقرب من منزلها، ليفجر الأخير قنبلة يدوية كانت بحوزته.

وقام الشاب بتفجير حبيبته بعد أن تقدم لخطبتها وتم رفضه وعلم أنها على وشك الخطوبة من شاب أخر.