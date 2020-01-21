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نجاح استئصال ورم من كلية مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

نجاح استئصال ورم من كلية مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
جدة(صدى):

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصّص في أمراض المسالك البولية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة ، في استئصال جذري للكلية اليسرى لمريض.

وأوضحت الصحة أن المريض كان يعاني من آلام حادة في الجهة اليسرى للبطن، و بعد مناظرة الحالة و إجراء الفحوصات اللازمة التي شملت أشعة و تحاليل تبين وجود ورم، مما استدعى دخوله لجراحة عاجلة استغرقت حوالي الساعتين لإزالة الورم، مشيرةً إلى أنه و – بفضل من الله – يتمتع المريض بصحة جيدة و تم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله للشفاء.


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