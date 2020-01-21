الدغيلبي يهدي ولي العهد قصيدة ويعتذر لأهالي سبت العلايا بعد العفو عنه

نايف السالم(صدى):

حرص الشاعر سفر الدغيلبي على تقديم الشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد العفو عنه، كما قدم اعتذارًا لأهالي قرية سبت العلايا بعد الإساءة لهم.

وغرد الشاعر عبر حساب “إبداعات سفر الدغيلبي” على ” تويتر” قائلا: أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني، فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة، وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية” .

وأضاف : وإن كانت الأبيات قد فسرت خطأ بأنها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام، فأعتذر عن سوء الفهم. حفظ الله مولاي وسمو سيدي.