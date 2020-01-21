بالفيديو .. رجل أمن يفجر قنبلة بحفل زفاف في السودان تخلف عشرات الضحايا

الخرطوم(صدى):

شهدت الخرطوم امس الإثنين حادث مروع لإنفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف ، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ التفجير ، وإصابة 40 آخرين .

وأعلنت الشرطة السودانية أن أحد عناصر قوات الأمن قام بالتفجير بضاحية الحاج يوسف الفقيرة ، ولم يتضح ما إذا كان الإنفجار متعمد و غير مقصود .

ووثق مقطع فيديو لقناة “العربية” استقبال عدد كبير من الضحايا بالمستشفيات منها حالات حرجة ، مؤكدة أن رجل الأمن شُوهد وهو يرتدي زي مدني وأن التحقيقات لا زالت قائمة .