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  3. بالفيديو .. رجل أمن يفجر قنبلة بحفل زفاف في السودان تخلف عشرات الضحايا

بالفيديو .. رجل أمن يفجر قنبلة بحفل زفاف في السودان تخلف عشرات الضحايا

بالفيديو .. رجل أمن يفجر قنبلة بحفل زفاف في السودان تخلف عشرات الضحايا
الخرطوم(صدى):

شهدت الخرطوم امس الإثنين حادث مروع لإنفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف ، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ التفجير ، وإصابة 40 آخرين .

وأعلنت الشرطة السودانية أن أحد عناصر قوات الأمن قام بالتفجير بضاحية الحاج يوسف الفقيرة ، ولم يتضح ما إذا كان الإنفجار متعمد و غير مقصود .

ووثق مقطع فيديو لقناة “العربية” استقبال عدد كبير من الضحايا بالمستشفيات منها حالات حرجة ، مؤكدة أن رجل الأمن شُوهد وهو يرتدي زي مدني وأن التحقيقات لا زالت قائمة .


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