لوتس البريطانية تطلق سيارتها الجديدة بقوة 416 حصان

لندن(صدى):

اطلقت شركة لوتس البريطانية سيارتها الجديدة إيفورا GT موديل 2020 بمحرك V6 توربو سعة 3500 سى سى بقوة 416 حصان و430 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات قياسيا، اوناقل حركة أوتوماتيك بست سرعات يمكنها من التسارع من السكون الى 100 كلم/ساعة في 3.8 ثانية وسرعة قصوى 303 كلم/ساعة.

حصلت السيارة على تطويرات فى التصميم الخارجى بمقدمة أمامية محدثة ومصدات أمامية بفتحات تهوية كبيرة، ومشتت هواء خلفي، وجنوط مقاس 19 بوصة في الأمام ومقاس 20 بوصة في الخلف.