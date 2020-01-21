أسباب تسمم الحمل عند بعض النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسمم الحمل هو نوبة تشنج تصيب بعض النساء أثناء فترة الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل التي تهدد الحياة، وأقل من 1 من كل 100 امرأة مصابات بتسمم الحمل، ويحدث تسمم الحمل فقط أثناء الحمل أو بعد ولادة الطفل مباشرة، إنها حالة يكون لديك فيها ارتفاع في ضغط الدم وتفقدين الكثير من البروتين من كليتك في البول، إليكي اسباب تسمم الحمل، وفقاً لموقعى Patient و Medlineplus.

عادة ما يحدث تسمم الحمل في وقت ما بعد الأسبوع العشرين وعادةً ما يختفي خلال ستة أسابيع من الولادة.

السبب الدقيق لتسمم الحمل غير معروف، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تلعب دورا فى الإصابة بتسمم الحمل:

أسبابه:

-مشاكل الأوعية الدموية.

-تغيرات المخ والجهاز العصبي .

– النظام الغذائى نتيجة سوء التغذية.

-الجينات أو الوراثة من أحد أفراد عائلتك.

ومعظم النساء المصابات بتسمم الحمل لا يصبن بالنوبات، لكن النساء المصابات بدرجة عالية من النوبات غالبا ما يصبن بتسمم الحمل الحاد.

الطريقة الوحيدة لعلاج تسمم الحمل هي من خلال ولادة طفلك، ولكن يمكن في بعض الأحيان أن تستقر الحالة للسماح لحملك بالتقدم أكثر، قد يساعد الدواء في منع مضاعفات تسمم الحمل.