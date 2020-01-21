بالصور.. الأمير خالد الفيصل يفتتح مدينة السيارات بحي العكشية في مكة

مكة المكرمة(صدى):

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مدينة السيارات بحي العكيشية بمكة المكرمة.

تقع مدينة السيارات على مساحة تزيد عن 4,5 مليون م2، وتعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة، حيث تضم ورشًا ومعارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وعددًا من الخدمات التجارية المتنوعة.

ويأتي الافتتاح تمهيدًا للإجراءات الأخيرة لتشغيل الموقع وبدء جدولة انتقال ورش ومعارض السيارات من داخل مكة إلى الموقع الجديد، بعد أن أنهت الأمانة كافة أعمال البُنى التحتية للمشروع وتجهيز مواقع الورش ومعارض السيارات ومحلات بيع قطع الغيار.