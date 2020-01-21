بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد/مدرس لغة).

علماً بأن التقديم سيتاح على منصة التقديم للوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 19/5/1441هـ الموافق 14/يناير/2020 إلى يوم السبت 30/5/1441هـ الموافق 25/يناير/2020 .

والوظائف المتاحة كالتالي:

أولاً/ الوظائف الأكاديمية

(أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد)

ثانياً/وظائف (مدرس لغة)

مدرس لغة (المستوى السادس) -تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها:

مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة فرنسية:

مدرس لغة (المستوى السادس)تخصص لغة إنجليزية:

مدرس لغة (المستوى الخامس) تخصص لغة إنجليزية:

للتقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي هنا