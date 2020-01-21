بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بجامعة الطائف
أعلنت جامعة الطائف عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد/مدرس لغة).
علماً بأن التقديم سيتاح على منصة التقديم للوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 19/5/1441هـ الموافق 14/يناير/2020 إلى يوم السبت 30/5/1441هـ الموافق 25/يناير/2020 .
والوظائف المتاحة كالتالي:
أولاً/ الوظائف الأكاديمية
(أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد)
ثانياً/وظائف (مدرس لغة)
مدرس لغة (المستوى السادس) -تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها:
مدرس لغة (المستوى السادس) تخصص لغة فرنسية:
مدرس لغة (المستوى السادس)تخصص لغة إنجليزية:
مدرس لغة (المستوى الخامس) تخصص لغة إنجليزية:
للتقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي هنا
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