«حساب المواطن» خطوات حصول المطلقة الحاضنة لأطفالها على الدعم
كشف برنامج حساب المواطن عن آلية حصول المرأة المطلقة التي تحتضن أطفالها على الدعم .
وأكد حساب المواطن أنه يمكن إضافة أبنائها كتابعين لـ”زوج الأم ” ، من خلال اتباع الخطوات التالية :
1-تسجيل الدخول على بواب حساب المواطن .
2- الدخول على تفاصيل الطلب – بيانات المتابعين .
3- إضافة التابع واختيار صلة القرابة تحت مسمى ” تابع معال ” ،ثم الضغط على حفظ .
4- إرفاق المستندات المطلوبة ، وهي ” صك ولاية أو إثبات احتضان” باسم الأم .
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيدة قالت فيه: “امرأة منفصلة وتحتضن أطفالها ويعيشون معها كيف تحصل على حق أولادها في الدعم، رغم زواجها من رجل آخر ” ليجيب عليها .
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