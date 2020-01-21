«حساب المواطن» خطوات حصول المطلقة الحاضنة لأطفالها على الدعم

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن آلية حصول المرأة المطلقة التي تحتضن أطفالها على الدعم .

وأكد حساب المواطن أنه يمكن إضافة أبنائها كتابعين لـ”زوج الأم ” ، من خلال اتباع الخطوات التالية :

1-تسجيل الدخول على بواب حساب المواطن .

2- الدخول على تفاصيل الطلب – بيانات المتابعين .

3- إضافة التابع واختيار صلة القرابة تحت مسمى ” تابع معال ” ،ثم الضغط على حفظ .

4- إرفاق المستندات المطلوبة ، وهي ” صك ولاية أو إثبات احتضان” باسم الأم .

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيدة قالت فيه: “امرأة منفصلة وتحتضن أطفالها ويعيشون معها كيف تحصل على حق أولادها في الدعم، رغم زواجها من رجل آخر ” ليجيب عليها .