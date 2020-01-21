استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية أمام مجلس الأمة

خالد الظفيري(صدى):

بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء ، مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي بعد ان ابدت الوزيرة استعدادها للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب الدمخي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة اسيري يسار منصة الرئاسة.

ورفض مجلس الأمة في جلسته رسالة واردة إليه واستعرض رسالة أخرى.

وتضمنت الرسالة التي رفضها المجلس الواردة من النائب احمد الفضل طلب إحالة جميع الاقتراحات بقوانين وبرغبة بشأن (تجاوزات في مزادات شبرة الخضار وارتفاع أسعار بيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق) الى لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية على ان تنجز اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهر.

واستعرض مجلس الامة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تقرير الأمانة العامة لمجلس الامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من شهر يناير الجاري على إدراج استجواب وزيرة الشؤون على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.