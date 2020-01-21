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«حقوق المستهلك» تحذر من شراء مواد غذائية مخالفة بالمقاصف المدرسية

«حقوق المستهلك» تحذر من شراء مواد غذائية مخالفة بالمقاصف المدرسية
علي القحطاني(صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك على الأصناف الغذائية المسموح ببيعها بالمقاصف المدرسية ، وفقاً لما حددته وزارة التعليم .

وأشات “حقوق المستهلك ” إلى أنه يجب أن يكون نوع الجبن واللبنة المستخدمة في الساندويتشات والفطائر في المقاصف المدرسية قلية الدسم والملح .

وحذرت من بيع وشراء المواد المخالفة ، مشيرة إلى بعض المواد الغذائية المسموح بها ما يلي :

1- الخبز العربي أو الصامولي أو التوست ويفضل الخبز الأسمر .

2- تحتوي السندويتشات على الجبنة ، الزعتر ، الفول السوداني ، الحمص ، البيض ، الفول ، ولا يتم إضافة حشوات أخرى دون موافقة وزارة التعليم .


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