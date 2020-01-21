فيسبوك يعيد مفقود منذ 48 عاما لأسرته

دكا(صدى):

48 عامًا أبعدت حبيب الرحمن البنغلاديشي البالغ 78 عامًا عن أسرته، إلا أن فيديو نشرته ممرضته في محاولة للعثور على تبرعات له كان بمثابة رد الروح إليه ولأسرته.

بدأ الأمر عندما قررت ممرضة حبيب الرحمن، نشر فيديو له عبر موقع «فيسبوك» لإثارة التعاطف معه وجمع تبرعات له لإجراء عملية جراحية، ليحقق هذا المقطع أكثر من مليون مشاهدة ويتعرف عليه أهله الذين فقدهم خلال رحلة عام 1972، عندما كان في الثلاثين من عمره.

وعلى مدار سنوات حاول أقاربه إيجاده دون جدوى، حتى تم نشر مقطع فيديو له بعد دخوله المستشفى جراء إصابته بكسر في الذراع، ليتعرفوا عليه ويكتشفوا أنه على قيد الحياة.

ومن المتوقع أن تصل أسرة حبيب الرحمن التي أبدت سعادتها الكبيرة بالعثور عليه بعد سنوات الغياب الطويلة، إليه في بنغلادش من بريطانيا والولايات المتحدة.