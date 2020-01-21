مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري يقلد اللواء العتيبي واللواء الحارثي رتبهم الجديدة

حامد العمري(صدى):

قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي الملكف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي صباح أمس في مكتبه بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن / محمد بن عايض بن عمير العتيبي واللواء ركن / صالح بن مرزوق مسفر الحارثي رتبهم الجديدة في القطاع الغربي وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 373 ) وتاريخ 21/05/1441هـ القاضي بترقيتهم من رتبة عميد إلى رتبة لواء .

وقد نقل اللواء العريفي للضباط المترقين تهنئة سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي على هذه الثقة الملكية سائلا الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنياً سموه لهم التوفيق. كما عبر الضباط المترقين عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية– يحفظه الله – داعين الله أن يمده بالصحة والعافية ، وان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار .