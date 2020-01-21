عاشقة محمد صلاح في مسقط رأسه قريباً

ماجد محمد(صدى):

كشفت المدونة الأمريكية ” كيري إليزابيث ” عن اعتزامها زيارة قرية نجريج بمحافظة الغربية بمصر ، والتي تعد مسقط رأس هداف ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح خلال الأيام المقبلة .

وقالت إليزابيث المعروفة بـ ” عاشقة محمد صلاح ” على ” إنستجرام ” : لدى أشياء أقولها اليوم .. مو صلاح هو ملك مصر.. وكان مو صلاح أيضا ملك أنفيلد في مباراة أمس ، في إشارة إلى مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد ، مرفقة صورتها أثناء زيارتها في الأهرامات .