عاشقة محمد صلاح في مسقط رأسه قريباً
كشفت المدونة الأمريكية ” كيري إليزابيث ” عن اعتزامها زيارة قرية نجريج بمحافظة الغربية بمصر ، والتي تعد مسقط رأس هداف ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح خلال الأيام المقبلة .
وقالت إليزابيث المعروفة بـ ” عاشقة محمد صلاح ” على ” إنستجرام ” : لدى أشياء أقولها اليوم .. مو صلاح هو ملك مصر.. وكان مو صلاح أيضا ملك أنفيلد في مباراة أمس ، في إشارة إلى مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد ، مرفقة صورتها أثناء زيارتها في الأهرامات .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 17 دقيقة
راح تهرب بعد ساعة من وصولها، الحياة لا تطاق روائح وبعوض وذباب، الناس طيبة في القرى المصرية لكن الخدمات الحكومية =0