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عاشقة محمد صلاح في مسقط رأسه قريباً

عاشقة محمد صلاح في مسقط رأسه قريباً
ماجد محمد(صدى):

كشفت المدونة الأمريكية ” كيري إليزابيث ” عن اعتزامها زيارة قرية نجريج بمحافظة الغربية بمصر ، والتي تعد مسقط رأس هداف ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح خلال الأيام المقبلة .

وقالت إليزابيث المعروفة بـ ” عاشقة محمد صلاح ” على ” إنستجرام ” : لدى أشياء أقولها اليوم .. مو صلاح هو ملك مصر.. وكان مو صلاح أيضا ملك أنفيلد في مباراة أمس ، في إشارة إلى مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد ، مرفقة صورتها أثناء زيارتها في الأهرامات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 17 دقيقة

راح تهرب بعد ساعة من وصولها، الحياة لا تطاق روائح وبعوض وذباب، الناس طيبة في القرى المصرية لكن الخدمات الحكومية =0

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