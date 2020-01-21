الحصيني يحذر من الـ 36 ساعة القادمة.. «أمطار ثلجية»

علي القحطاني(صدى):

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية متوقعة خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الطقس من الآن وحتى غدا الأربعاء سيشهد أمطارا على شرق المتوسط والشمالية، وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ثم العراق فالكويت وشمال الشرقية مع ثلوج أو مطر ثلجي على مرتفعات الشام وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية».

وفي تغريدة أخرى، نشر فيديو للأمطار مطالبا المواطنين بالدعاء والاستغفار، مدونا: «اللهم صيبا نافعا.. مطرنا بفضل الله ورحمته».