تحديد موعد دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن موعد مباريات دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الهلال وأبها يوم الأحد الموافق 15/ مارس / 2020 في تمام الساعة 40 : 6 مساءً.على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ، كما ستقام مواجهة الأهلي والنصر في نفس اليوم في تمام الساعة 45 : 8 مساءً بإستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة .
وكان الهلال قد تأهل إلى الدور الحالي عقب الفوز على الاتفاق بنتيجة 2-1 ، كما فاز أبها على الفتح بركلات الترجيح بعد التعادل 1- 1 .
وفاز النصر على العدالة بـ 1- 0 ، وانتزع الأهلي الفوز على الوحدة بنتيجة 2- 1 .
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