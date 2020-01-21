تحديد موعد دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين

محمد السعران(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن موعد مباريات دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الهلال وأبها يوم الأحد الموافق 15/ مارس / 2020 في تمام الساعة 40 : 6 مساءً.على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ، كما ستقام مواجهة الأهلي والنصر في نفس اليوم في تمام الساعة 45 : 8 مساءً بإستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة .

وكان الهلال قد تأهل إلى الدور الحالي عقب الفوز على الاتفاق بنتيجة 2-1 ، كما فاز أبها على الفتح بركلات الترجيح بعد التعادل 1- 1 .

وفاز النصر على العدالة بـ 1- 0 ، وانتزع الأهلي الفوز على الوحدة بنتيجة 2- 1 .