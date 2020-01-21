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سر تمسك «مانشستر» بـ «سولشاير» رغم هزائم الفريق

سر تمسك «مانشستر» بـ «سولشاير» رغم هزائم الفريق
نواف السالم(صدى):

توقعت تقارير صحفية عدم التخلي عن خدمات المدير الفني لمانشستر ” سولشاير ” رغم تذبذب نتائج الفريق والشائعات التي تتحدث عن إقالته والإستعاضة عنه بضم مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو .

وأكدت الصحيفة أن السر في ذلك دعم مجلس إدارة مانشستر لـ ” سولشاير” ، حتى أنه سيمنحه الأموال الازمة لتحقيق صفقات جديدة بضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الحالي والصيفي المقبل أيضاً .
وقالت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن المدير التنفيذي إد وودورد وعائلة مالكوم جيلرز ملاك الفريق يأملون في إعادة إحياء الفريق مع لاعبين شباب تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير ، ولا يزعجهم في ذلك أي شئ .

وكان”سولشاير ” قد تعرض لإنتقادات حادة بسبب نتائج الفريق المخيبة للآمال خاصةًبعد هزيمته أمام ليفربول بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي وسط حديث عن ضم “بوكتينيو ” بدلاً عنه .


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