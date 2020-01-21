صافرة يابانية لمباراة الأخضر الأولمبي أمام أوزبكستان غدا

الرياض(صدى):

يقود مباراة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم غدا أمام أوزبكستان ، طاقم تحكيم ياباني بقيادة حكم الساحة ريوجي ساتو، ويساعده الحكمان جون ميهارا وهيروشي ياماوتشي، والحكم الياباني الرابع مينورو توجو، وذلك في المباراة الأولى من دور الأربعة لبطولة آسيا 2020 المقامة في تايلاند .

وفي المباراة الثانية بين أستراليا وكوريا الجنوبية يحكمها طاقم بحريني بقيادة نواف شكرالله ، ويساعده الحكمان محمد جعفر سلمان وعبدالله صالح الرومي، والحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة.