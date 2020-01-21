«أمانة جدة» تعلن بدء حصر العقارات بمنطقة «جدة التاريخية»

جدة(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، انطلاق مشروع المسح العقاري ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها.

ودعت الأمانة في بيان لها أصحاب العقارات في منطقة جدة التاريخية، بضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد وموافاتها بصور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية العقار، فيما تهيب بأصحاب العقارات المنوه عنها التعاون مع البلدية تفاديًا لما يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تعطيل لأعمال اللجنة.

يُذكر أن مشروع المسح العقاري يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية، وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.