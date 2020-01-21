طرق بسيطة للتخلص من ألم الضرس المفاجئ ليلاً
يعتبر ألم الأسنان من أكثر المشاكل التي تواجهنا ليلاً وتتسبب في صعوبة النوم ، وأحياناً كثيرة لا تجدي المسكنات نفعاً لحين إمكانية الذهاب للطبيب .
ويؤكد الأطباء على بعض النصائح التي تخفف من تلك الآلام المفاجئة على الأقل حتى يتسنى للمريض النوم ، وذلك على النحو التالي :
1- الحرص على إبقاء الرأس مرفوعة للحد من الألم .
2- المضمضة بغسول فم يحتوي على مطهر ومخدر للآلام .
3- تناول ” القرنفل ، أراق الجوافة ، لحاء شجر المانجو ، أوراق التبغ ، أوراق عباد الشمس ، الثوم” .
4- وضع قماش به ثلج على جانب الوجه موضع الألم .
وأشار الأطباء أن ألم الأسنان غالباً ما يكون بسبب وقوع الحشو ، وجود خراج ، تسوس ، التهاب الجيوب الأنفية ، أمراض اللثة ويجب زيارة الطبيب في أسرع وقت منعاً لتطورها في شكل صداع أو صعوبة البلع والتنفس .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53719 ] نشر منذ 3 دقائق
الم الأسنان يقولون شين ومتعب
مدري أنا ماقد سبق وصار معي
بس أشوفهم يتألمون وماله خلق يسولف ولاشي😐