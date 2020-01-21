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طرق بسيطة للتخلص من ألم الضرس المفاجئ ليلاً

طرق بسيطة للتخلص من ألم الضرس المفاجئ ليلاً
متابعه_أميرة خالد(صدى):

يعتبر ألم الأسنان من أكثر المشاكل التي تواجهنا ليلاً وتتسبب في صعوبة النوم ، وأحياناً كثيرة لا تجدي المسكنات نفعاً لحين إمكانية الذهاب للطبيب .
ويؤكد الأطباء على بعض النصائح التي تخفف من تلك الآلام المفاجئة على الأقل حتى يتسنى للمريض النوم ، وذلك على النحو التالي :
1- الحرص على إبقاء الرأس مرفوعة للحد من الألم .
2- المضمضة بغسول فم يحتوي على مطهر ومخدر للآلام .
3- تناول ” القرنفل ، أراق الجوافة ، لحاء شجر المانجو ، أوراق التبغ ، أوراق عباد الشمس ، الثوم” .
4- وضع قماش به ثلج على جانب الوجه موضع الألم .

وأشار الأطباء أن ألم الأسنان غالباً ما يكون بسبب وقوع الحشو ، وجود خراج ، تسوس ، التهاب الجيوب الأنفية ، أمراض اللثة ويجب زيارة الطبيب في أسرع وقت منعاً لتطورها في شكل صداع أو صعوبة البلع والتنفس .


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