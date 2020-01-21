أول صورة لـ«هاري» بعد وصوله كندا تثير دهشة الجميع

لندن(صدى):

كشفت صور خاصة للأمير هاري عن وصوله مطار فانكوفر بكندا في مظهر أثار دهشة الجميع بعدما تخلى عن مظهره المعهود كأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا .

وظهر”هاري ” كأي فرد عادي مرتدياً معطفه الشتوي وقبعة الرأس وحاملاً حقيبته على ظهره ، بعدما سافر في طائرة عامة ، ليتجه إلى زوجته “ميجان ” التس سبقته إلى كندا قبل أسابيع ليبدآن معاً حياتهما التي اختاراها بعيداً عن قيود العائلة المالكة وبروتكولاتها .

وأثارت صور هاري إعجاب كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقراره الجرئ وعمله بالتعاون مع ميجان للتخطيط لحياتهما وتحقيق الإستقلال المادي .

وكان دوق ودوقة ساسيكس قد فجرًا المفاجأة في وقت سابق معلنيًن “التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الإستقلال المالي ” .