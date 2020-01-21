أول صورة لـ«هاري» بعد وصوله كندا تثير دهشة الجميع
كشفت صور خاصة للأمير هاري عن وصوله مطار فانكوفر بكندا في مظهر أثار دهشة الجميع بعدما تخلى عن مظهره المعهود كأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا .
وظهر”هاري ” كأي فرد عادي مرتدياً معطفه الشتوي وقبعة الرأس وحاملاً حقيبته على ظهره ، بعدما سافر في طائرة عامة ، ليتجه إلى زوجته “ميجان ” التس سبقته إلى كندا قبل أسابيع ليبدآن معاً حياتهما التي اختاراها بعيداً عن قيود العائلة المالكة وبروتكولاتها .
وأثارت صور هاري إعجاب كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقراره الجرئ وعمله بالتعاون مع ميجان للتخطيط لحياتهما وتحقيق الإستقلال المادي .
وكان دوق ودوقة ساسيكس قد فجرًا المفاجأة في وقت سابق معلنيًن “التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الإستقلال المالي ” .
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