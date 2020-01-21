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    يناير

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  3. أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 100 مركبة تالفة

أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 100 مركبة تالفة

أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 100 مركبة تالفة
محمد بن طحيطح(صدى):

واصلت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية جهودها في سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

حيث قامت الفرق المتخصصة في البلدية مؤخرا بسحب نحو 100 من المركبات التالفة و المهملة في عدة مواقع .

و أكدت الأمانة بأن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .


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