الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات تبوك

تبوك(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء .

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ – بعد مشيئة الله تعالى – عند الساعة 2 وتستمر حتى منتصف الليل .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.