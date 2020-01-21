الولايات المتحدة تجدد شكرها للجزائر على خدمتها الجليلة منذ 39 عام

واشنطن(صدى):

جددت الولايات المتحدة شكرها للجزائر على دورها الفعال في حل أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران والإفراج عن 52 دبلوماسي أمريكي وذلك بعد مرور 39 عام على الواقعة .

وقال الملحق الإعلامي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر : قبل 39 عاما من تاريخ اليوم، تم إطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين لمدة 444 يوما بإيران ، بعد معاناة كبيرة أنجزت “بفضل الوساطة الجزائرية” .

وأكد أن الجزائر كشفت عن دورإنساني كبير وخدمة جليلة للولايات المتحدة ، وضربت للعالم مثال يحتذى به في الدبلوماسية .

وكانت تلك الأزمة قد وقعت عام 1981 عندما قام طلاب إيرانيون بإقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين لمدة تزيد عن عام .