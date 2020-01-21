الولايات المتحدة تجدد شكرها للجزائر على خدمتها الجليلة منذ 39 عام
جددت الولايات المتحدة شكرها للجزائر على دورها الفعال في حل أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران والإفراج عن 52 دبلوماسي أمريكي وذلك بعد مرور 39 عام على الواقعة .
وقال الملحق الإعلامي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر : قبل 39 عاما من تاريخ اليوم، تم إطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين لمدة 444 يوما بإيران ، بعد معاناة كبيرة أنجزت “بفضل الوساطة الجزائرية” .
وأكد أن الجزائر كشفت عن دورإنساني كبير وخدمة جليلة للولايات المتحدة ، وضربت للعالم مثال يحتذى به في الدبلوماسية .
وكانت تلك الأزمة قد وقعت عام 1981 عندما قام طلاب إيرانيون بإقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين لمدة تزيد عن عام .
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