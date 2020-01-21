«الزعاق» يوجه نصائح هامة لأصحاب المواشي والطيور استعداداً لموجة البرد القادمة
وجه الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية نصائح هامة لأصحاب المواشي والحلال والطيور ، استعداداً لموجة البرد القادمة .
وأكد ” الزعاق ” أن موجة البرد ستكون في ذروتها نهاية الأسبوع الجاري ، وأنه ينبغي تدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم .
ونصح ” الزعاق ” بوضع مصدات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها وخاصة الجهة الشمالية وتزويد الرعيان بالملابس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91585 ] نشر منذ 27 دقيقة
كلام واقعي ..
.. جزاك الله خير ..