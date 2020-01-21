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«الزعاق» يوجه نصائح هامة لأصحاب المواشي والطيور استعداداً لموجة البرد القادمة

«الزعاق» يوجه نصائح هامة لأصحاب المواشي والطيور استعداداً لموجة البرد القادمة
علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية نصائح هامة لأصحاب المواشي والحلال والطيور ، استعداداً لموجة البرد القادمة .

وأكد ” الزعاق ” أن موجة البرد ستكون في ذروتها نهاية الأسبوع الجاري ، وأنه ينبغي تدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم .

ونصح ” الزعاق ” بوضع مصدات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها وخاصة الجهة الشمالية وتزويد الرعيان بالملابس .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91585 ] نشر منذ 27 دقيقة

كلام واقعي ..

.. جزاك الله خير ..

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