بالفيديو.. وزير التعليم عن حركة النقل: «لوكان بيدي أودي كل معلم عند بيته»

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه يتمنى تحقيق المطالب لجميع المعلمين والمعلمات المتقدمين على حركة النقل الداخلي أو الخارجي .

وقال “آل الشيخ” خلال لقاء تليفزيوني معه على قناة “روتانا خليجية ” لو كان بيدي أودي كل معلم عند بيته ، لكن الإشكالية لو حدث ذلك لكان هناك تكدس في بعض لمدارس على حساب مدارس أخرى تعاني العجز .

وأضاف : لابد أن نصل إلى مرحلة قبول الوظيفة في المكان التي ستكون فيه ، وفي النهاية كلنا وطن واحد ،وكل من يخدم وطنه فهو في خير .

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء حركة النقل اليوم الثلاثاء عبر إدخال الرغبات حتى تاريخ 26 / 6 / 1441 هـ ، وطباعة استمارة النقل الخارجي والتقارير المجمعة والتفصيلية خلال الفترة من 6 إلى 10 /7 / 1441 هـ .