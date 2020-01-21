بدر العساكر يدعو الشباب والشابات للمشاركة في مجموعة شباب «قمة العشرين»

حمود العنزي(صدى):

طالب مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، الشباب السعودي بالمشاركة لتمثيل المملكة في مجموعة تواصل “شباب العشرين”، في قمة العشرين (G20).

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “لشباب الوطن ذكور وإناث.. من يصنعون بالطموح والعمل المنجزات.. أدعوكم لتمثيل بلادنا المملكة العربية السعودية في مجموعة تواصل “شباب العشرين” Y20 إحدى مجموعات قمة العشرين G20″.

يذكر أن المملكة تستضيف مجموعة شباب العشرين سفراء ممثلين للمملكة لمناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم، إلى جانب سياسات أخرى من مختلف مجموعات التواصل في مجموعة العشرين لعرضها على رؤساء دول المجموعة للنظر فيها والموافقة عليها وتفعيلها.