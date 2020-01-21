تخصيص مبنى فندقي بديلا لمستشفى الأنصار بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قامت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة باختيار مبنى فندقي في المنطقة المركزية، ليكون بديلا عن مستشفى الأنصار، بعد شهرين من قرار إيقاف أعمال ترميم بها، وإغلاقها بشكل نهائي.

ويتضمن المبنى البديل بسعة 20 سرير عناية مركزة، وعيادات أولية بسعة 40 سريرا، ومختبر مركزي لكافة التحاليل، وقسم أشعة متكامل، ‏وقسم طوارئ بسعة 40 سريرا، ومركز ضربات الشمس بسعة 20 سريرا.

وجاء ذلك بحسب “عكاظ” على خلفية إخلاء المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية في مركزية المدينة من المراجعين المرضى المنومين وكافة الطواقم الطبية والتمريضية والصيدلية، لعدم صلاحيته للعمل وخطورته على مرتاديه، فيما تم توزيع الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والصيدلية والفنية على مستشفيات المنطقة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات.