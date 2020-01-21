وزير التعليم يوجه باستقبال طلبات حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس

نايف السالم(صدى):

صدرت توجيهات معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ ببدء التقديم صباح اليوم الثلاثاء على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي١٤٤١هـ، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحديث بياناتهم عبر نظام نور.

واشتملت الخطة الزمنية على البدء بفتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٦ / ٥ /١٤٤١هـ وحتى تاريخ ٢٦/ ٦ / ١٤٤١هـ، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من ٦ – ١٠ / ٧/ ١٤٤١هـ.

وحددت الوزارة يوم ٩/ ٨/ ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩ – ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجياً) خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠/ ٨/ ١٤٤١هـ.

كما تم تحديد يوم ١٤٤١/١٠/١٩هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من ١٠/٢٣- ١١/٢ /١٤٤١هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم ١٤٤١/١١/٤هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم ١٤٤١/١٢/٢٦هـ.

وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.

يذكر أن هذه الإجراءات وما يتلوها من عمليات آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح؛ سيمنح المتقدمين والمتقدمات فرصاً أكبر لمساعدتهم في تحديد رغباتهم على وجه الدقة، واتخاذ القرار المناسب، فضلاً عن تهيئة الميدان منذ وقت مبكر لضمان بداية عام دراسي منتظم قبل إغلاق النظام.