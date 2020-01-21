عبد المجيد عبد الله وتركي آل الشيخ يفاجآن الجمهور بعمل فني جديد

أميرة خالد(صدى):

أعلن المطرب القدير عبد المجيد عبد الله عن عمل فني جديد سيجمعه بالمستشار الشاعر تركي آل الشيخ والملحن ياسر بوعلي ، وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور .

وقال عبد المجيد عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : سيكون هناك مجموعة أغاني في ألبوم ، حان الوقت المناسب لأن نقدم شئ مختلف .. ياسر رجل محترف جداً ، وفاهم إيش يبغي يقدم بالذات معايا .

وعلق عليه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة طريفة قائلاً ” يعني كذا ما بقى لنا محل ” ، ليرد عليه الفنان عبد المجيد بقصيدةأغنية له من كلمات وألحان ياسرعلى : تعاتب من رحل من كيف نفسه .. جعلها خيره رحيله لا تعاتب .. ،ليلمح له بترحيبه الكبير بمشاركته .

وكان أمير الطرب السعودي قد غاب عن الجمهور مؤخراً بسبب وعكة صحية ، كما غاب “آل الشيخ ” عن حضور الفعاليات والمناسبات مؤخراً لنفس السبب ليجمعهما العمل الفني بعد اشتياق الجمهور لهما قريباً .