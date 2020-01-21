عبد المجيد عبد الله وتركي آل الشيخ يفاجآن الجمهور بعمل فني جديد
أعلن المطرب القدير عبد المجيد عبد الله عن عمل فني جديد سيجمعه بالمستشار الشاعر تركي آل الشيخ والملحن ياسر بوعلي ، وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور .
وقال عبد المجيد عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : سيكون هناك مجموعة أغاني في ألبوم ، حان الوقت المناسب لأن نقدم شئ مختلف .. ياسر رجل محترف جداً ، وفاهم إيش يبغي يقدم بالذات معايا .
وعلق عليه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة طريفة قائلاً ” يعني كذا ما بقى لنا محل ” ، ليرد عليه الفنان عبد المجيد بقصيدةأغنية له من كلمات وألحان ياسرعلى : تعاتب من رحل من كيف نفسه .. جعلها خيره رحيله لا تعاتب .. ،ليلمح له بترحيبه الكبير بمشاركته .
وكان أمير الطرب السعودي قد غاب عن الجمهور مؤخراً بسبب وعكة صحية ، كما غاب “آل الشيخ ” عن حضور الفعاليات والمناسبات مؤخراً لنفس السبب ليجمعهما العمل الفني بعد اشتياق الجمهور لهما قريباً .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53719 ] نشر منذ 45 دقيقة
حمدالله على السلامة يابلبل🤗