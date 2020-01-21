بالفيديو.. أمريكية تخاطر بحياتها أمام قطار سريع ولحظة تفصلها عن الموت

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، خاطرت امرأة من ولاية كاليفورنيا بحياتها بالعبور أمام قطار مسرع، رغم غلق حواجز العبور وإعطاء الإشارة الحمراء.

ورغم محاولة تحذير المرأة وإطلاق سائق قطار نورفولك الجنوبية للشحن صافرات الإنذار، إلا أنها أكملت ما بدأته

لتعبر الشريط الخطر في مدينة تشيستر بولاية كارولاينا الجنوبية، الأمر الذي وصفته صحيفة ديلي ميل البريطانية بـ «بينها وبين الموت ثانية واحدة».

وتم تداول هذا المقطع الجنوني، والذي التقطه سائق سيارة كان ينتظر عبور القطار، مدونا ما حدث، متسائلاً: «لا أفهم لماذا فعلت ذلك!».

ومن جانبها، أكدت شركة القطار أن اهتمامها الأول سلامة العاملين وسكان المناطق، مناشدة الشركة المارة بمراعاة إشارات التنبيه من أجل حياتهم.